5 bevande e frullati detox naturali

Eliminare gli accumuli di tossine nell’organismo aiuta ad aumentare i livelli di energia e il benessere in generale. La disintossicazione, inoltre, è quasi sempre accompagnata da un senso di leggerezza e perdita di “gonfiore”. Nel libro 7 - Day Detox Miracle, Sara Faye, Stephen Barrie e Peter Bennett spiegano che la pulizia del corpo può migliorare i sistemi dell'intero organismo. Secondo gli autori, le bevande disintossicanti ripristinano un sano equilibrio.

1 Drink verde

2 Tè detox al tarassaco

3 Succo di mirtillo rosso e psillio

Previene le infezioni del tratto urinario e le ulcere. Contiene anche vitamina C, manganese e antiossidanti. Il succo di mirtillo è diventato una bevanda detox popolare, e secondo la Mayo Clinic, due bicchieri di succo possono essere consumati tranquillamente ogni giorno dagli adulti sani. Per rendere questa bevanda detox, diluire una parte di succo di mirtillo in quattro parti di acqua, aggiungere 1 cucchiaio di pectina di mela e fibra di psillio per stimolare la delicata eliminazione intestinale.

4 Drink detox di frutta, spezie e alga spirulina

• 1 cucchiaio di succo di limone appena spremuto

5 Limonata al succo d’acero

