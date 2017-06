Cos’è l’agricoltura biologica, come si fa in Italia e dov’è più diffusa

L'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni. Un metodo di agricoltura dove l'ecosistema agricolo viene considerato come modello equilibrato per lo sviluppo delle piante coltivate. E per questo è anche fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici.

Agricoltura biologica, la definizione

Lavorare la terra con l'agricoltura biologica significa essenzialmente utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l'impatto antropogenico il più possbile, in accordo con i seguenti principi:

Le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano utilizzati in modo efficiente;

Pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;

Gli organismi geneticamente modificati ( ogm ) sono vietati;

Vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertilizzante o i mangimi prodotti in azienda;

Vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adattate all'ambiente;

Il bestiame viene solitamente allevato all'aria aperta e nutrito con foraggio biologico;

Le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le varie specie di bestiame.

Gli altri principi dell'agricoltura biologica

L'agricoltura biologica nelle aziende

L'azienda agricola biologica è generalmente a ciclo chiuso.

L'agricoltura biologica in Italia

L’Italia è ai primi posti in Europa per l'export di prodotti di origine biologica. Secondo una ricerca condotta dall'Ispra i numeri parlano di "un fatturato oltre frontiera superiore a 1 miliardo di euro l’anno, un importo che rappresenta più di un terzo del giro d'affari complessivo del biologico italiano".

Quali sono le Regioni con più agricoltura biologica

"Le Regioni - si legge nel rapporto - in cui sono presenti il maggior numero di operatori biologici sono la Sicilia (9.660), la Calabria (8.787), la Puglia (6.599). In queste Regioni si concentra oltre il 45 per cento del totale degli operatori italiani. Anche la maggiore estensione di superfici biologiche si trova in queste tre regioni: rispettivamente con 303.066 ettari in Sicilia, 176.998 ettari in Puglia e 160.164 ettari in Calabria. La superficie biologica di

queste tre Regioni rappresenta il 46% della superficie biologica nazionale.

Quale sicurezza per il biologico

Il nuovo logo europeo e la normativa