Animali domestici, quali sono i preferiti dagli italiani

Pesci e uccellini sono i preferiti dagli italiani. Lo dice il rapporto Assalco/Zoomark, compendio annuale sul mondo degli animali domestici, presentato a Bologna: in Italia gli animali domestici preferiti sono i pesci che raggiungono la cifra di 30 milioni, seguiti a ruota dagli uccellini che si attestano sui 13 milioni, facendo in modo che il nostro paese raggiunga il primato europeo della loro diffusione. Sono, invece, 7 milioni i cani e 7 milioni e mezzo i gatti. I piccoli mammiferi domestici – conigli, furetti, roditori di varie specie – raggiungono i 2 milioni. Il rapporto Zoomark/Assalco, curato grazie al contributo di Iri – Information resources e dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), mette in evidenza il ruolo sempre maggiore degli animali domestici nelle case degli italiani. Tuttavia il nostro paese è ancora indietro nel riconoscimento, a tutti gli effetti, di una dignità, anche giuridica, degli animali.

Quali sono i paesi che trattano meglio gli animali domestici

Non solo pesci e uccellini