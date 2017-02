Il primo consiglio per tenere lontane le fastidiose zanzare è sempre quello di creare una barriera fra le zanzare e la nostra casa, dove appunto tendono a nascondersi. Quindi attrezzarsi con piante che emanino profumi sgradevoli per i nostri nemici, ad esempio piante aromatiche facili da coltivare e che si possano sfruttare per l’uso quotidiano in cucina, quali basilico, rosmarino, menta, lavanda e citronella. Possiamo potenziare questi profumi, sicuramente gradevoli agli esseri umani, con oli essenziali da rinnovare giornalmente.

Oli essenziali: repellenti antizanzare

Ricerca/1: l'olio di pino

Ricerca/2: la cannella

Repellenti naturali in commercio

Rimedi contro le punture, dopo il morso

- Mettere dentro e fuori casa alcune piante come gerani, citronella, lavanda, calendula, erba gatta e non ultima la catambra, pianta dalla folta chioma e antizanzare per eccellenza. - Passarsi sulla pelle foglioline di melissa. - Montare zanzariere alle finestre. - Occhio ai più piccoli ristagni d'acqua intorno alla nostra casa, pozzanghere, sottovasi, lavandini intasati, fontanelle. Ovunque ci sia acqua ferma, nei mesi estivi, le larve di zanzara possono proliferare. - Non vestirsi di nero. Le zanzare sono attratte dai colori scuri. - È vero che le zanzare sono sensibili agli odori corporei. Un motivo in più per non lesinare nelle docce estive e nell'igiene personale. - Ridurre o evitare la carne rossa: innalza lievemente la temperatura corporea (essendo di più difficile digestione) e contiene putrescina, che poi traspira dalla pelle: entrambe le cose attraggono le zanzare femmina. - Una dieta ricca di vitamine del gruppo B rende l’odore della nostra pelle, per noi veramente impercettibile, sgradevole alle zanzare che riescono a percepirlo già a diversi metri di distanza. - Il consumo di alimenti come basilico, menta, rosmarino, peperoncino, aglio e pepe nero faranno in modo di rendervi meno appetibili per le zanzare.Gli oli essenziali possono essere piacevoli ed efficaci aiuti anti-punture. Possono essere impiegati con un bruciaessenze, sulla pelle in unguenti con gel d'aloe o jojoba, o spray, oppure è possibile versarne alcune gocce in un fazzolettino di carta, un batuffolo di ovatta o meglio su una pallina di legno o di cotone da tenere sul davanzale della finestra o eventualmente anche sul comodino. - Citronella - Lavanda - Geranio. Le varietà repellenti per gli insetti sono Pelargonium graveolens, Pelargonium radens e Pelargonium capitatum. - Lemon Eucalyptus - Cannella - Rosmarino - Lemongrass - Cedro - Menta - AglioNel giugno 2008 i ricercatori dell'ARS - il centro di ricerca dell'US Department of Agriculture degli Stati Uniti - hanno scoperto che un composto naturale dell'olio di pino si è dimostrato efficace in prove di laboratorio come repellente contro zanzare e acari. Il principio attivo che svolge questa azione si chiama isolongifolenone ed è stato brevettato. Nelle prove di laboratorio il composto naturale ha impedito le punture delle zanzare in modo molto più efficace rispetto a repellenti sintetici.Secondo una ricerca del 2004 un'aldeide contenuto in questa diffusissima spezia si è dimostrato molto efficace nell'eliminare la zanzara della febbre gialla. E gli studi proseguono. Il potere antisettico della cannella, già oggetto di studi da parte dei ricercatori, continua a stupire per la sua efficacia: sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, i ricercatori della School of Forestry and Resource Conservation all'Università nazionale di Taiwan, hanno scoperto che l'olio estratto dalle foglie di cannella è in grado di uccidere le larve di zanzare meglio di qualsiasi sostanza chimica. Lo studio è stato effettuato sulle larve di Aedes aegypti, la pericolosa zanzara responsabile della febbre gialla: quattro degli 11 composti chimici dell'olio di cannella selezionati si sono dimostrati efficacissimi nel distruggere la metà delle larve trattate, in 24 ore e a bassissime dosi. Oltre a cercare di controllare numericamente questi insetti attraverso l'eliminazione delle larve, gli studiosi hanno testato tutti i componenti della cannella con l'obiettivo di creare uno spray repellente contro le zanzare adulte, da applicare sulla pelle.- Un ottimo esempio di prodotto antizanzare eco-biologico è Victor Philippe. - Neutrazà - Ismeg (Frais Monde). È la più vasta gamma di prodotti. Con oli essenziali di geranio e citronella, la crema non unge. Una formula che ne consente l'uso. Non testato su animali. Oltreché in crema, Neutrazà è disponibile anche nelle formulazioni Roll, Gel, Spray e Cerotti. - Le piastrine "naturali": esistono anche piastrine aromatiche per "fornelletti elettrici" naturali, in erboristeria si trova la confezione da 18 piastrine profumate con i 15 olii essenziali della linea Colibrì, tra cui lavanda, geranio, legno di Cedro, Neem e Vetyver, una fragranza rinfrescante e delicata che non disturba il sonno. - Solo per gli indumenti: il piretro non è un repellente ma un insetticida potente e rapido che causa la morte dell'insetto danneggiando il suo sistema nervoso. Da questo si è ricavata la permetrina che è efficace contro zanzare, mosche, zecche e cimici. Il principio attivo deve essere sparso sugli indumenti e sui tessuti di casa. Viene estratto dai fiori di Chrysanthemum cinerariifolium.- Un altro classico e ormai rodato prodotto antizanzare è il ledum palustre, un rimedio omeopatico in granuli, che preso per via orale. In genere si usa la diluizione 5 CH o 9 CH e se ne assumono 3 granuli per 3 o 4 volte al giorno sotto la lingua e lontano dai pasti. Se il problema è più complesso e le vostre punture di insetto tendono a gonfiarsi, vale la pena assumere Apis mellifica 200 CH in dose unica, continuando poi con i globuli di Istaminum 5 CH, 3 granuli ogni 2 ore fino a netto miglioramento.- Mosquito Remedy Gel - Esi: utile nell'attenuare le sensazioni fastidiose della pelle dovute a punture di insetti quali le zanzare. Gel ricco di Aloe Barbadensis e, olio essenziale derivato dalla distillazione a vapore delle foglie di Melaleuca Alternifolia, dalle note proprietà antisettiche. L’olio di Tea tree è un ottimo repellente e funziona in modo fantastico anche sull’eventuale puntura dell’insetto, donandovi immediato sollievo. Il suo aroma molto forte allontana zanzare e insetti in genere esattamente come l’olio di Neem, meno gradevole ma comunque estremamente efficace. - Il ribes nero macerato glicerinato (mg) è un ottimo alleato se si deve contrastare una forte reazione alle punture di zanzare o altri insetti. Se sappiamo di essere a rischio si consiglia di assumerlo insieme a rosa canina mg sin dall’inizio della stagione estiva, come preventivo. Il dosaggio dovrà essere calibrato in base all’età e alla corporatura di chi lo deve assumere. - Massaggiare sulle punture una noce di gel di aloe. - Qualche goccia di olio di neem.