Le auto a guida autonoma dovranno imparare a scegliere il male minore

Decidete voi chi vive e chi muore. No, non è l’ennesimo film violento e dalla trama scontata. Si tratta, piuttosto, del sito Moral machine creato dal Mit (Massachusetts institute of technology) per invitare gli utenti a scegliere il “male minore” in diverse situazioni, immedesimandosi nell’intelligenza artificiale che gestisce un’auto a guida autonoma. In seguito alla rottura dei freni, ad esempio, è meglio reagire all’imprevisto salvando i passeggeri e investendo i pedoni oppure sacrificando gli occupanti dell’abitacolo a favore dei passanti? E ancora, è legittimo inserire preferenze per età, sesso e correttezza – distinguendo tra quanti rispettano il codice della strada e quanti lo violano – nell’insieme degli input che il computer è chiamato ad analizzare per scegliere chi proteggere?

Il nodo delle decisioni morali

Una coscienza collettiva per le auto a guida autonoma

Restano da risolvere problemi di natura etica e legislativa