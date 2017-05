Salone di Parigi, tutte le nuove auto ibride ed elettriche

Parigi non è mai stata così verde. Ibride, ibride plug-in ed elettriche sono protagoniste del Salone dell’auto transalpino. Se, in passato, i modelli a ridotte emissioni sembravano il contorno allo spettacolo vero e proprio, riservato alle vetture tradizionali, ora le parti si stanno invertendo. Un cambio di ruoli dovuto da un lato alla costante crescita dell’autonomia delle auto a batteria, spesso superiore ai 300 km reali, dall’altro al rafforzamento della mobilità sostenibile grazie all’impegno, finalmente in grande stile, dei costruttori generalisti. Parigi, in special modo, registra il debutto delle piattaforme, e dei relativi prototipi, Mercedes Generation EQ e Volkswagen I.D., basi tecniche per lo sviluppo, entro pochi anni, d’intere gamme elettriche in grado di spaziare dalle Suv alle berline, dalle station wagon alle monovolume. Una rivoluzione che riguarda sia le auto sia i servizi a esse collegati; ad esempio lo stoccaggio d’energia, il car sharing, la guida autonoma e la connettività tra veicoli e infrastrutture.

Autonomia sino a 500 km e ricarica solare

Bmw i3: l’autonomia cresce a 300 km

Citroën Cxperience: 60 km in modalità elettrica

Hyundai Ioniq: ibrida, ibrida plug-in ed elettrica

Mercedes Generation EQ: una nuova era

Mitsubishi GT-PHEV: adatta la trazione al web

Opel Ampera-e: elettrica con 500 km d’autonomia

Porsche Panamera 4 E-Hybrid: alte prestazioni

Renault Zoe Z.E.40: nuove batterie, grande autonomia

smart fortwo e forfour ED: l’intera gamma è elettrica

Tesla Model S e Model X P100D: prestazioni record

Toyota Prius Plug-in Hybrid: ricarica solare al tetto

Volkswagen I.D.: rompe con la tradizione