Clima: c’è una petizione per chiedere all’Italia di ratificare l’Accordo di Parigi

L’Italia si occupi immediatamente della ratifica dell’Accordo di Parigi, che impegna gli Stati a limitare l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, quantomeno per arrivare all’approvazione in tempo per la Cop 22 di Marrakech, in Marocco, in programma dal 7 al 18 novembre: è questo il contenuto della petizione #Salvailclima: subito ratifica dell’accordo di Parigi lanciata da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde ed ex ministro dell’Ambiente, in collaborazione con Focus, che ha raggiunto in pochi giorni 20mila firme e che è stata presentata alla Camera dei deputati.

La strada verso la ratifica dell'Accordo di Parigi

Cosa chiedono le associazioni ambientaliste