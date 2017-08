Cyclus 100 bikes, cento biciclette per cento ragazze indiane

La condizione femminile in India è una delle più critiche al mondo. Come riporta l’Unicef sul proprio sito, in alcuni luoghi del Paese, le donne e le bambine vengono ancora chiamate “Abla” che in hindi significa debole, impotente. Qui, l’istruzione è un servizio ancora inaccessibile per molti, in particolare per le donne. A prescindere dalle usanze di alcune famiglie che costringono le proprie figlie a sposarsi molto presto, uno dei problemi che ostacola le ragazze che abitano in zone rurali a frequentare la scuola è il viaggio: lungo, costoso e pericoloso. Ed è proprio sulla base di questo che nasce l’iniziativa #cyclus100bikes promossa da Arjowiggins Graphic, azienda di carta cento per cento riciclata, in collaborazione con l’associazione Childfund Alliance.

Immagine di copertina ©richmond2015.com