BIO contro OGM: il bio e gli altri metodi agricoli

BIO contro OGM: il bio e gli altri metodi agricoli I gravi danni prodotti dall'agricoltura chimica hanno portato taluni settori agroindustriali a ridurre l'uso di composti chimici di sintesi, e anche a ricercare altri mezzi soprattutto per combattere parassiti e malattie: per esempio attraverso l'uso di specie animali antagoniste. Tali metodi non vanno confusi con l'agricoltura biologica, anche se hanno nomi che possono trarre in inganno il consumatore comune. Dunque metodi di lotta integrata, o lotta guidata, o lotta biologica, non hanno a a che fare con l'agricoltura biologica, soprattutto perché mancano dei requisiti fondamentali che sono stati su esposti. Insomma questi metodi si limitano a diminuire i fitofarmaci, ma a fanno sul piano dei concimi, a sul piano della salvaguardia del terreno e della sua fertilità, a sull'ecosistema dell'azienda agricola. Un altro metodo che ha preso piede è quello dell'agricoltura integrata, un'agricoltura chimica basata sull'uso oculato dei prodotti chimici. Con tale metodo si riesce a diminuire il numero dei trattamento del 20-30%, in particolare quelli effettuati in prossimità della raccolta, Inoltre tale metodo fa uso anche della lotta biologica cioè dell'immissione di specie animali o microrganismi antagonisti dei parassiti delle coltivazioni. Che giudizio dare dell'agricoltura integrata? Ogni passo avanti per inquinare meno l'ambiente va salutato con favore. Va però detto che non esiste una legge europea che definisce l'agricoltura integrata, né esistono controlli o certificazioni. Esistono talvolta leggi regionali, ma la parte carente concerne sempre il controllo. Si tratta pur sempre di un'agricoltura che fa uso di pesticidi, diserbanti chimici e fertilizzanti chimici. D'altro canto, in attesa che tutta l'agricoltura nazionale diventi biologica, sarebbe opportuno che l'agricoltura chimica si trasformasse tutta in agricoltura intergrata perché, come detto, c'è una diminuzione di trattamenti inquinanti. Un altro settore di prodotti che può trarre in inganno i consumatori è quello dei nomi di fantasia che "vestono" alcuni prodotti di grandi multinazionali, specializzate per esempio in prodotti per l'infanzia. Sono stati creati marchi speciali per prodotti provenienti da coltivazioni oculate nell'uso di prodotti tossici. Anche in questo caso sono benvenuti tutti i tentativi di produrre alimenti più sani. Tuttavia il consumatore deve sapere che si tratta di impegni dichiarati soltanto a parole, non controllati da nessun organismo autorizzato. Tratto da: Ist. Biologico Italiano, MiniGuida all'agricoltura biologica