Il cane e il caldo estivo, consigli pratici per proteggerli dall’afa

Afa e caldo estivo si annunciano già per quella che sarà un'estate torrida. Questo costituisce un problema anche per gli amici animali, incolpevoli vittime dei cambiamenti climatici causati dall'uomo. Per il benessere dei nostri cani dobbiamo tenere presenti alcune regole importanti per la salute e il benessere nella stagione estiva. “Spesso il caldo, soprattutto quando è improvviso, può determinare uno stato di disagio nei nostri compagni a quattro zampe", spiega la dottoressa Maria Mayer, medico veterinario e omeopata. "Durante i periodi di afa è possibile integrare la ciotola del nostro amico con delle erbe stimolanti, fra cui Alfa alfa e rosmarino". "L'alfa alfa o erba medica (Medicago sativa L.) – prosegue Mayer – è una pianta ricca di proteine, vitamine e minerali che si può aggiungere secca al pasto e che avrà un effetto tonico. Altro ottimo tonico è il rosmarino, un arbusto semplice, dalle meravigliose proprietà, che può essere aggiunto sotto forma di decotto direttamente nella ciotola. Per prepararlo possiamo usare circa 4 grammi di pianta fresca per ogni 250 cc di acqua, da lasciar bollire 5 minuti. Il decotto al rosmarino può essere somministrato aggiungendolo direttamente al pasto una volta al giorno (10 cc per ogni 5 chilogrammi di peso del cane)". Il rosmarino aiuta il cane – specialmente se anziano – a ritrovare la tonicità, depurando al tempo stesso il fegato. Due meravigliosi effetti, in uno.

La pappa e i piccoli disturbi intestinali

I mali del caldo estivo e della stagione

Attenzione al colpo di calore e alle scottature