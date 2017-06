Capelli: i rimedi naturali per averli belli e sani

Tutti desideriamo capelli perfetti, senza problemi e soprattutto bellissimi. Spesso, però, non ne siamo soddisfatti. La buona notizia è che ci sono metodi naturali per migliorarne le condizioni: semplici ed efficaci, ve li sveliamo uno per uno

Come rendere morbidi i capelli secchi

Perché i capelli diventano secchi?

Come lavare i capelli secchi

Come alleggerire i capelli grassi

La cura soft per i capelli grassi

Perdita dei capelli

Come affrontare la caduta dei capelli

In caso di doppie punte

Se i capelli sono opachi e spenti

Per avere capelli più belli: come stimolare il cuoio capelluto

Ricetta fai da te per l’olio da massaggio