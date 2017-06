Barcellona, Casa Vicens di Gaudí sarà aperta ai visitatori per la prima volta

Una nuova tappa da aggiungere per chi visiterà Barcellona prossimamente: Casa Vincens sarà finalmente aperta al pubblico per la prima volta dalla sua costruzione. Una delle prime opere architettoniche di Antoni Gaudí diventerà una casa museo visitabile. L'appuntamento è per ottobre.

Casa Vicens, una storia lunga 130 anni

Casa Vicens, qualche curiosità