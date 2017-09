In Marocco una mega centrale solare fornirà energia a un milione di persone

La centrale, situata fuori dalle mura della città di Ouarzazate, si estenderà su una dimensione pari alla superficie della capitale del Marocco, Rabat e genererà 580 megawatt (MW) di elettricità, secondo quanto riportato dalla BBC. Il sistema utilizza specchi mobili che seguono il percorso del sole per captarne il calore emesso, necessario per sciogliere i sali contenuti nel circuito dell’impianto. Il sale fuso, che immagazzina energia, viene impiagato per azionare una turbina a vapore, consentendo la produzione di energia anche di notte.

La centrale solare a concentrazione in Marocco

La domanda energetica