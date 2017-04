Cibo ed energia. Il filo meraviglioso che connette il sole, l’energia e gli alimenti

C’è un filo meraviglioso che connette il sole, l’energia e gli alimenti. I fotoni del sole, oscillanti come tutte le forme di energia, entrano nella terra, nelle piante e negli animali per diventare l’energia di ogni organismo vivente. Da immunologo ho sempre considerato improbabile che l’uomo potesse costruire anticorpi contro il cibo, che impedissero quella relazione di amicizia che può e deve nascere tra gli alimenti sani e ogni essere vivente che se ne nutre. Dal punto di vista evoluzionistico, se qualche arcano problema avesse portato alla produzione di anticorpi “contro” questa energia, cioè contro il cibo, la razza umana si sarebbe estinta in breve tempo. Gli anticorpi verso gli alimenti, che oggi si possono anche misurare con facilità, servono per regolare e modulare il rapporto con il cibo e non certo per opporsi alla sua trasformazione energetica. Anche solo immaginare che l’energia necessaria per leggere queste righe derivi dal calore solare e dalla sua trasformazione, fatta prima dalla Terra e poi dal proprio organismo, rende più caldo il pensiero e più ricca la lettura; e soprattutto lega in modo profondo ogni essere vivente (uomo compreso), alla relazione globale con il sole. Ogni pianta, cereale o coltura agricola, come ogni animale sulla Terra, ha bisogno per crescere della relazione col sole e molte tradizioni culturali o filosofiche hanno visto nel cibo la presenza di questa energia definendola nei modi più disparati. La tradizione Yogi riconosce ad esempio la presenza di un’energia chiamata prana in ogni alimento.

La via yogica al benessere: il prana in ogni alimento

In cerca del legame con gli effetti infiammatori del cibo

Nutrirsi è una magia

Il rapporto con il cibo è un equilibrio in movimento