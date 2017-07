Solo in Cina poteva nascere il primo impianto solare a forma di panda

La Cina, il più grande produttore di energia solare al mondo, a fine giugno ha messo in funzione un nuovo impianto solare che è già diventato il più famoso, se non il più simpatico, mai costruito prima sulla Terra. L’impianto ha la forma di un panda gigante, animale particolarmente caro ai cinesi e simbolo per eccellenza della protezione della natura.

Panda, il simbolo della protezione degli animali produce energia solare

Un panda solare per parlare alle giovani generazioni di energia pulita

Oltre un miliardo di tonnellate di carbone lasciate sotto terra

La diffusione dei “panda solari”