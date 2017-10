Nel 2016, il solare installato nel mondo è cresciuto di 76,1 nuovi gigawatt rispetto all’anno precedente. Una crescita pari al 50 per cento in più rispetto al 2015, quando la nuova potenza installata era stata di 51,2 gigawatt. A trainare la crescita sono state soprattutto Cina e Stati Uniti mentre l’Europa rallenta. I dati sono stati presentati da Solar Power Europe nel corso del SolarPower Summit che si è svolto a marzo a Bruxelles.

