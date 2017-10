Come risvegliare il metabolismo lento

Se la mattina, per partire, ci vuole più tempo del previsto, potrebbe essere colpa di una colazione "sbagliata". Il primo pasto della giornata, infatti, deve essere abbondante e completo per consentire di attivare velocemente e al 100 per cento i sistemi metabolici fisici e mentali, per bruciare i grassi e mantenersi in forma. Mangiare appena dopo il risveglio, secondo gli esperti, significa comunicare all'organismo che c'è energia in abbondanza; viceversa quando si comincia la giornata mangiando poco, bevendo un caffè, qualche biscotto e via, si manda al corpo un messaggio di carestia che viene interpretato come un bisogno di centellinare i consumi. In questo modo si arriva ad ingrassare anche mangiando pochissimo. L'interpretazione dei segnali che l'organismo invia in relazione a come si mangia è uno dei campi più affascinanti che la scienza sta oggi scoprendo. Si tratta di segnali che possono cambiare metabolismo, infiammazione, equilibrio ormonale e molti altri aspetti anche attraverso semplici scelte, come quella di fare o meno colazione al mattino.

Meglio non ridurre troppo la quota calorica giornaliera

L'importanza dell'equilibrio insulinico

Tre pasti, due spuntini