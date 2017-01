Come si progetta un orto biologico

Il momento migliore per iniziare a coltivare un orto è quello in cui si è pieni di entusiasmo e di curiosità per la nuova attività che ci si appresta a svolgere. Chiaramente alcuni mesi dell’anno non sono indicati per alcune azioni che richiedono specifiche temperature e irradiazione solare, ma tutti i mesi sono buoni per progettare l’orto, anzi quelli migliori sono proprio quelli invernali. Progettare l’orto significa tenere conto di tempo, spazio, gusto.

Il tempo per l'orto

Lo spazio per l'orto

Il gusto dell'orto

Come progettare le attività in cucina