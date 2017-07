I consigli da leggere prima di scegliere un gatto per amico

Un cucciolo di gatto è tenero e incantevole come pochi altri esseri viventi al mondo. Ma la scelta di condividere la casa con un gattino deve sempre essere attentamente ponderata e valutata, esaminando i pro e i contro che un animale domestico porta con sé nella vita di tutti i giorni. “In questi casi dobbiamo tenere conto di tanti fattori: un ambiente e uno stile di vita adeguato nonché la disponibilità economica necessaria a soddisfare i bisogni di un piccolo essere. È vero che i gatti sono animali che si adattano molto bene alla vita di appartamento e ai ritmi di vita frenetici imposti dalla nostra società", spiega la dottoressa Michela Galgano, medico veterinario. "A differenza del cane, il gatto infatti non è un animale strettamente sociale che necessita di interazioni continue e costanti con l’ambiente esterno e con i suoi simili e, sporcando in casa, rende la gestione molto più semplice. E anche dal punto di vista economico il gatto è un animale generalmente meno dispendioso; se lo paragoniamo, per esempio, a un cane di media taglia ci farà risparmiare sia per quanto riguarda l’alimentazione che per le cure veterinarie di base”.

Un gatto come compagno di vita

L'esempio del gatto siberiano

Tu e il gatto, i primi giorni insieme