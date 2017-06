Cos’è una turbina eolica. Funzionamento e dimensioni

Una volta si chiamavano mulini a vento. Ora, turbine eoliche o aerogeneratori. Una, due, non più di tre pale che ruotano, lente, generose, a ogni soffio di vento. Siamo abituati a vederle su crinali di colline e montagne, al largo del mare del Nord oppure, nel caso delle turbine più piccole, nei campi agricoli e in cima agli edifici, ma ne esistono di forme e dimensioni varie e sorprendenti. Ecco come le più avanzate e moderne macchine trasformano il vento in energia spendibile. Di turbine eoliche ne esistono di tipi diversi, su diversi tralicci e delle più disparate dimensioni, dai 2 metri di diametro delle turbine domestiche ai 164 metri della più grande turbina al mondo, la titanica Mhi Vestas V164 da 8MW. Il vento è da sempre una forza motrice che accompagna l'umanità, dalle barche a vela ai mulini olandesi. L’energia eolica da sempre consiste nello sfruttamento dell'energia cinetica dell'aria convertita in energia meccanica attraverso l'uso di aeromotori, ad esempio per la movimentazione, macinatura e frantumazione dei materiali, oppure convertita in energia elettrica, continua o alternata, attraverso l'uso di aerogeneratori - ossia, appunto, i generatori eolici- o turbine eoliche. Le turbine eoliche vengono ovviamente installate di preferenza in luoghi che garantiscono adeguate condizioni di vento, colline o dorsali montuose, oppure in mare aperto (in questo caso si chiama eolico offshore). Normalmente gli aerogeneratori vengono impiantati a gruppi, parchi eolici, così da sfruttare bene aree geografiche dalle condizioni particolarmente favorevoli e costituire un nucleo apprezzabile di produzione elettrica da collegare alla rete elettrica di distribuzione nazionale.

I componenti di una turbina eolica ad asse orizzontale

Rotore

Mozzo

Moltiplicatore di giri

Generatore

Sistemi di controllo e orientamento

Gondola o navicella

Torre di sostegno

Trasformatore

Fondamenta e cavi

Linea elettrica

Le dimensioni delle turbine eoliche