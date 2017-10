Costa Rica. Il paese più felice del mondo

Da due ricerche, una della New Economics Foundation di Londra, l'altra della Facoltà di sociologia dell'università di Rotterdam emerge che al primo posto nella classifica di paesi felici c'è la Costa Rica. Ma perché proprio questo povero, piccolo paese del centroamerica (è grande due volte la Sicilia) e non un altro? Il clima mite, la natura intatta, un patrimonio immenso di biodiversità sono sicuramente dei punti a favore nel decretare la felicità di un luogo e della sua popolazione. Una democrazia stabile da 120 anni. Un paese in cui dal 1948 l'esercito è stato abolito e i fondi militari sono stati convogliati verso la per cultura e la sanità. Un paese in cui istruzione e sanità sono gratuite e garantite. Bepi Costantino, ingegnere e giornalista, ha vissuto per anni in Costa Rica e da trent'anni vi si reca regolarmente. In questo libro, che possiamo descrivere come una summa del suo amore per questa terra, raccoglie emozioni e sensazioni vissute in questo paese, la terra del "quedar bien" e ci aiuta a capire perché questo paese è così felice. L'autore ci accompagna in un percorso puntellato da tappe storico-culturali in maniera divulgativa, intervallando le pagine con fotografie evocative, interviste a personaggi rappresentativi (come quella alla presidenta Laura Chincilla), parentesi di riflessione personale. Si respira benessere sfogliando e leggendo questo libro. Certo, viene voglia di lasciare tutto e partire. Ma, anche senza staccare così drasticamente con la normale routine, questo libro lascia un respiro diverso. Più lento. Grazie al quale si apprezza e si guarda in maniera più consapevole il nostro mondo. E si dà il giusto valore alle cose. Importante sottolineare che per ogni copia del libro vengono piantati e mantenuti due alberi per otto anni: i diritti d'autore vanno infatti al Fonafifo, fondo nazionale di finanziamento forestale, il braccio operativo del ministero dell'ambiente del Costa Rica, che sovraintende a tutti i programmi di forestazione e tutela dell'ambiente.