Cure naturali per l’iperidrosi, l’eccesso di sudore

I complici di un’eccessiva sudorazione sono il caldo e lo sport, ma anche le situazioni di stress e tensione, di imbarazzo e disagio. Una camicia in ufficio con una cravatta stretta al collo non aiuta gli uomini e le variazioni ormonali del ciclo e della menopausa non aiutano le donne. Il sudore è creato dalle ghiandole sudoripare e tutti, in differente misura, hanno a che fare con un corpo traspirante e con le caratteristiche peculiari del proprio odore. L’iperidrosi però è imbarazzante, è la produzione in quantità superiori al normale di sudore. Per contrastarla esistono molti prodotti che affollano le profumerie ma anche una serie di rimedi naturali molto efficaci. La scelta è in base al problema specifico, poiché esiste una sudorazione generalizzata ma anche localizzata (ad esempio mani e piedi) e fortunatamente esistono soluzioni perfette allo scopo offerte dalla fitoterapia.

Salvia

Hamamelis

Noce

Allume di Potassio

Gelsemium (Gelsomino della Virginia)

Viso rosso e parole imbrogliate

Cefalea congestizia