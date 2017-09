Dieta colorata

Due libri recentemente pubblicati in America - "What Color Is Your Diet?", del dr. David Heber, direttore del Center for Human Nutrition della University of California di Los Angeles, e "The Color Code" di James A. Joseph, Daniel A. Nadeau e Anne Underwood - enfatizzano l'importanza di aumentare il consumo di frutti e ortaggi, e la necessità di scegliere tra loro quelli più riccamente colorati. Non è difficile, anzi, a è più invitante di una bancone del supermarket ricolmo di frutta colorata, con rubiconde e maculate rotondità. E la ricompensa, in termini di salute e di peso, è considerevole. Frutta e verdura sono i cibi che crescono più vicini di tutti alla fonte dell'eterna giovinezza, ricchi come sono di antiossidanti, nutrienti, vitamine. "Il potere dei pigmenti", lo chiamano gli autori di "The Color Code" che dividono frutta e vegetali in quattro ampi gruppi cromatici: rosso, arancio-giallo, verde e blu-porpora, a seconda dei differenti "pacchetti" di fitonutrienti benèfici che offrono. Il trucco per assimilarne a sufficienza, consigliano gli esperti, è innanzitutto mangiare più colorato: in molti casi, ciò può voler dire mangiare anche le bucce (purché BIO, assolutamente BIO!) la più ricca fonte di elementi nutritivi, e in forma più concentrata rispetto alla pallida polpa. Poi, potremmo pensare di mangiare 10 "bocconi colorati" al giorno: in 10 bocconi dovremmo essere sicuri di incamerare la giusta e salutare quantità di buoni principi attivi. Non è difficile, una volta che realizziamo cosa è un "boccone". Può essere una mela, una banana, un'arancia, un po' d'uva, una porzioncina di spinacini novelli, una carota, un bicchiere di succo di frutta. Se cominci la giornata con un po' di succo, aggiungi frutta a pezzetti ai cereali della colazione, allo yogurt; se poi come snack sgranocchi una carota o una mela; a pranzo una grande insalata mista; e se infine per cena prepari un contorno di verdura cotta o alla griglia - ebbene, quasi di sicuro raggiungerai la soglia di 10 bocconi di colore al giorno. Magari la sorpassi anche, male non fa. Anzi.