Le auto elettriche del futuro si ricaricheranno con una turbina da aereo

In un futuro prossimo, la ricarica delle batterie delle vetture elettriche potrebbe non costituire più un problema, specie per i modelli ad autonomia estesa. Questa tipologia di auto, caratterizzata dall’adozione di un propulsore tradizionale (termico) incaricato esclusivamente di rigenerare le celle, come nel caso della recentemente rinnovata Bmw i3, potrebbe infatti beneficiare dell’apporto di un motore da aereo. Una rivoluzione tecnica che ha origine in Estremo Oriente e mira a conquistare i costruttori europei.

La turbina produce 36 kWh di energia

2.000 km d’autonomia con le batterie al litio-manganese

Oltre 150 km in modalità puramente elettrica