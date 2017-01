L’energia eolica in Svezia ha prodotto elettricità come sei centrali nucleari

È successo poco prima di Natale. E si è trattato di un vero record. In Svezia l'eolico ha prodotto 5,6 GWh di elettricità dalle 6 alle 7 del mattino, mezzo milione in più rispetto al record precedente. Il vento ha soffiato così forte a causa della tempesta Urd, classificata come uragano: in tre giorni la forza della tempesta ha coperto il 26 per cento della domanda di elettricità di tutta la Svezia.

L'eolico in Svezia

Danimarca e Germania ai primi posti