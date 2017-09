L’Eroica, la storica corsa di biciclette nelle più belle strade del Chianti

Si chiama l'Eroica ed è il nome perfetto per una corsa in bicicletta che vuole far rivivere le gesta e le atmosfere degli anni d'oro della storia del ciclismo, quando a correre erano Coppi e Bartali, le strade spesso sterrate e le vittorie memorabili. Una corsa aperta a tutti che porta alla scoperta di una regione dal fascino unico: la Toscana e i territori nei pressi di Siena. Si parte da Gaiole in Chianti domenica 1 ottobre.

L'Eroica, la storia di una corsa divenuta memorabile

Il percorso dell'Eroica attraverso le colline toscane