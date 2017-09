La sorprendente geografia delle emissioni di CO2 delle auto in Italia

Facile.it ha condotto un’interessante elaborazione puntando l’attenzione sulla media delle emissioni di CO2 di auto e moto private, che varia notevolmente nelle 20 regioni d'Italia. A sorpresa, sono Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta le due regioni in cui le auto hanno emissioni medie maggiori (rispettivamente 123 e 121 g di CO2 per chilometro). I dati regionali vanno incrociati con quello delle cilindrate medie delle auto circolanti che, ancora una volta, sono in quelle due aree del Paese fra le più alte della nazione (Trentino Alto Adige 1.644 cc. e 1.557 cc. per la Valle d’Aosta). Guardando al solo settore dei veicoli nuovi, la media italiana è comunque buona e ben al di sotto dei 118,1 grammi di CO2 per chilometro, rilevati dall’agenzia europea per l’ambiente. Nel 2016 le auto e moto private italiane hanno emesso complessivamente oltre 55 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Le cilindrate medie dei veicoli che circolano nelle regioni

Regione CO2 g/km Cilindrata in cc Abruzzo 107 1.470 Basilicata 102 1.491 Calabria 94 1.440 Campania 94 1.403 Emilia Romagna 117 1.514 Friuli Venezia Giulia 118 1.520 Lazio 108 1.476 Liguria 114 1.457 Lombardia 120 1.535 Marche 111 1.474 Molise 102 1.508 Piemonte 118 1.492 Puglia 102 1.455 Sardegna 108 1.430 Sicilia 96 1.429 Toscana 116 1.472 Trentino Alto Adige 123 1.644 Umbria 109 1.482 Valle d'Aosta 121 1.520 Veneto 119 1.557 Italia 110 1.486

Fonte: Facile.it