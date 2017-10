Immagini che raccontano al Festival della Fotografia Etica

Torna a Lodi, in Lombardia, il Festival della Fotografia Etica ormai alla sua sesta edizione: per tre week end (il 10 e 11, 17 e 18 e 24 e 25 ottobre) l'attenzione sarà puntata sulle immagini che raccontano ma indagando la relazione che intercorre tra etica e comunicazione visiva. Un appuntamento dunque di strettissima attualità, se pensiamo per esempio ai recenti avvenimenti legati al tema delle migrazioni e al valore e peso decisivo che la fotografia ha avuto sull'opinione pubblica, le istituzioni e la politica, capaci di agire "davvero" solo dopo lo sciock di uno scatto. Un ricco programma di mostre di fotoreporter di livello internazionale e l’organizzazione di dibattiti, incontri, workshop, letture portfolio, videoproiezioni con un importante filo conduttore: il cibo che uccide. Anche il Festival di Lodi analizza questo tema nell'anno di Expo Milano 2015, l'Esposizione Universale che con Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita ha posto l'attenzione internazionale sull’alimentazione, sul valore del cibo, la sua mancanza in alcuni luoghi del mondo, il suo dannoso eccesso in altre, senza dimenticare ciò che questo significa per il pianeta, la sua salute e il suo futuro, non sempre sostenibile.