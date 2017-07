Basta un click e la tua foto si può trasformare in un pannello fotovoltaico

Hai mai pensato di vedere la tua fotografia stampata su un pannello fotovoltaico? Ora è possibile, è la nuova proposta tecnologica ideata dal Csem (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique), un centro di innovazione con sede a Neuchâtel, località svizzera famosa per la sua lunga tradizione legata all’orologeria, che ha creato un pannello solare su cui possono essere stampate immagini fotografiche. Un’invenzione promettente che potrebbe essere destinata a conquistare anche il mondo della pubblicità, con cartelloni che, oltre a pubblicizzare un prodotto, potrebbero produrre energia per tutto il tempo in cui rimangono esposti.

Fotografie e immagini producono elettricità

Architettura, edilizia e ora anche il mondo della comunicazione: l’uso innovativo del pannello fotovoltaico

Il Csem, pioniere di soluzioni innovative per il fotovoltaico