Gatto e vaccini, le regole di base per la sua salute

Anche nel mondo dei gatti un corretto piano vaccinale è importantissimo per garantire salute e benessere a cucciolo e adulti. “I vaccini sono un prodotto farmacologico la cui somministrazione è in grado di indurre una risposta immunitaria specifica nei confronti di determinati virus o batteri. Il vaccino è concepito per prevenire lo sviluppo di specifiche malattie o per ridurne notevolmente la gravità. Attualmente esistono delle linee guida redatte della Wsawa (World small animal veterinary association) che raccomandano l’utilizzo di protocolli standardizzati. I medici veterinari sono invitati a seguire queste linee guida allo scopo di condividere un approccio basato sulle evidenze scientifiche attuali”, spiega la dottoressa Michela Galgano, medico veterinario. Chiariamo, per prima cosa, alcuni concetti di base: esistono delle vaccinazioni che sono considerate “core” cioè consigliate in tutti i soggetti. Nel gatto, in questo caso, si tratta della cosiddetta vaccinazione trivalente: Calicivirosi, Herpesvirosi e Panleucopenia felina. “Per i gatti si tratta di tre patologie virali molto gravi e potenzialmente fatali quando contratte in giovane età. Calicivirus e Herpesvirus sono responsabili principalmente di patologie a carico delle alte vie respiratorie (rino-congiuntivite e stomatite felina), il Parvovirus felino (responsabile della Panleucopenia) provoca sintomatologia gastroenterica con deplezione del sistema immunitario e frequentemente, purtroppo, porta a morte i gattini colpiti”, continua Michela Galgano.

Gatto e vaccini di base, cosa c'è da sapere

Gli altri vaccini consigliati

I vaccini per il gatto che viaggia