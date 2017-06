Ginkgo biloba: come usarlo, proprietà e controindicazioni

Il ginko biloba è una pianta originaria di Cina, Giappone e Corea, si è diffusa in Europa e in America come pianta ornamentale. Viene considerato un importante superstite di un grande gruppo di piante, oramai estinte, che ebbero il loro massimo incremento durante il periodo carbonifero, circa duecento milioni di anni or sono. Ciò sembra dovuto alla sua grande resistenza al freddo e alla penuria di acqua, alla sua immunità a funghi e parassiti, nonché ai fumi tossici. Famoso un ginko di Hiroshima sul quale, la primavera dopo la catastrofe e la città ancora in macerie, spuntarono le gemme, fino a trasformarlo in un albero rigoglioso ancora oggi visibile nel centro della città ricostruita.

Quando usare il ginkgo biloba

Proprietà terapeutiche del ginkgo biloba

Usi e controindicazioni del ginkgo biloba