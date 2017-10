Gli altri oli, in cucina

Tecnicamente si possono definire oli di semi quelli “ottenuti dall'estrazione a mezzo di solventi o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposti, per essere resi commestibili, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto di raffinazione”. Il tipo di lavorazione, va detto, condiziona fortemente la qualità del prodotto. Gli oli ottenuti tramite estrazione con solventi non mantengono la quota (50-70 per cento) di acidi grassi essenziali che invece caratterizza gli oli estratti meccanicamente e a freddo. Anche il contenuto di vitamina A, D, E e del gruppo B, le lecitine, i sali minerali e gli oligoelementi diminuisce a causa dei trattamenti convenzionali. Meglio orientarsi, allora, verso oli di semi biologici che si ottengono con un sistema di spremitura impermeabile alla luce che garantisce elevati standard di qualità. Nella produzione bio, la mancata raffinazione permette anche di conservare inalterato il sapore del seme. Come si usano Meglio a crudo. Con la cottura si impoveriscono di principi vitali e con le alte temperature possono sviluppare sostanze pericolose per l’organismo (benzopirene, acroleina, acrilamide) poiché raggiungono generalmente in fretta il punto di fumo. Olio di mais E’ senz’altro uno degli oli più utilizzati in cucina, ma pochi sanno che le sue proprietà benefiche dipendono molto dalla qualità. Solo se non è entrato in contatto con solventi e raffinazione, infatti, conserva intatti gli acidi grassi essenziali e tutte le sostanze che lo rendono anticolesterolo, come la lecitina, ad esempio. A differenza di altri oli di semi, sopporta bene le alte temperature, restando stabile fino a 170°. E’ adatto ai celiaci. Olio di germe di grano E’ consigliato in caso di forte stress, agli sportivi e in tutte le condizioni di affaticamento psico-fisico. Merito della concentrazione di vitamina E, che previene l’ossidazione delle cellule e rimuove le sostanze chimiche tossiche, rallentando i processi di invecchiamento.. Inoltre protegge dall’arteriosclerosi, abbassa il colesterolo e fortifica il cuore e i muscoli. La cottura distrugge il contenuto di vitamina B12, rarissima nei vegetali e ricercata soprattutto da chi non mangia alimenti di origine animale. E’ controindicato in caso di celiachia.

