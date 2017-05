Ogni ricerca, ogni click, ogni immagine caricata tramite Google, dal 2017, avrà un impatto minore. Perché dal prossimo anno il colosso di internet utilizzerà esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili per tutte le operazioni.

So proud Google will reach 100% renewable energy in 2017, minimizing environmental impact + supporting clean energy https://t.co/SiLusbFMct