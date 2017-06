Iea, il fotovoltaico continua a crescere nel mondo

Sono 303 i gigawatt di fotovoltaico nel mondo, 75 dei quali installati solo nel 2016: una crescita repentina a cui hanno contribuito in particolare Cina, Stati Uniti e Giappone. I dati sono stati pubblicati dall’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) – PVPS Programme – nel rapporto “Snapshot of Global Photovoltaic Markets”.

L’esplosione del fotovoltaico

Asia campione di fotovoltaico

In Europa il fotovoltaico rallenta

Il fotovoltaico italiano è diffuso ma cresce poco