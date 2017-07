Immortus, l’auto solare che non ha bisogno di fare il pieno

Un'auto sportiva capace di raggiungere i 160 km orari e di funzionare esclusivamente con l'energia prodotta dal sole. È questa l'idea che sta dietro a Immortus, la prima auto solare al mondo che potrebbe funzionare all'infinito. Pensata dalla Evx, azienda australiana con sede a Melbourne, l'auto è progettata per montare 8 metri quadrati di pannelli fotovoltaici che andrebbero a ricaricare una batteria agli ioni di litio da 10 kW/h. L'auto sarebbe in grado di percorrere più di 500 km alla velocità media di 100 km/h, mentre – ed è questo che la rende veramente speciale – potrebbe funzionare all'infinito se si procedesse alla velocità di 60 km/h e il sole continuasse a splendere. Certo si tratta di un'esagerazione, ma posta per spiegare le potenzialità del prototipo, che “sarà pronto entro il 2016”, conferma l'azienda. Il progetto è avviato, tanto che lo scorso agosto la Evx ha fatto sapere che parteciperà al Salone Internazionale dell'auto di Las Vegas a novembre, con un modello in scala.

Immortus va col sole

Immagini © Evx Ventures