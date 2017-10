L’ambiente della cucina

Nella cucina vengono preparati i pasti e lì si trovano sia l'elemento Acqua che quello Fuoco. L'arte di unire Acqua e Fuoco deve tenere conto della successione produttiva dei Cinque Elementi (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua). Pertanto il focolare (e con esso l'intera cucina) dovrebbe essere posto a Est o a Sud. Questo rafforza il Chi naturale e influisce positivamente sulla qualità del cibo. Tutto ciò che nella cucina riguarda l'Acqua, dovrebbe essere posto a Ovest e Nord. Ma nelle cucine moderne c'è la consuetudine di mettere insieme lavello e fornelli (e gli elettrodomestici) dimenticando che Acqua e Fuoco sono antagonisti e tutto ciò che li riguarda dovrebbe rimanere separato. Nel caso che non lo fosse dobbiamo cercare il modo di armonizzarli. Anche il frigorifero dovrebbe essere separato dal fornello per evitare il conflitto Acqua-Fuoco. Nelle case moderne, facilmente si trovano cucina e pranzo riuniti in un solo locale. In questo caso perché ci sia un buon Feng Shui dobbiamo mettere una cappa sopra il focolare o i fornelli per eliminare gli odori. Infatti se una componente particolarmente seduttiva del cibo sono i suoi profumi, spesso gli odori della preparazione non sono altrettanto buoni. Sarebbe preferibile separare queste due zone, ove possibile con una parete, o con un diaframma qualsiasi. Per un migliore benessere, la porta della cucina non deve essere posta di fronte a quella del bagno e il locale cucina non deve essere accanto alla camera da letto. Altri fattori importanti sono: il Chi del cibo e il Chi di chi ha preparato i cibi. Tomaso Scotti