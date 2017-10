I figli sono tutti uguali

Figli adottati, nati da una coppia sposata o meno, presto non ci sarà più differenza. Il Consiglio dei ministri sta per integrare con decreto la legge del 10 dicembre 2012, n. 219 che elimina i riferimenti a - e quindi le differenze e le discriminazioni tra - figli "legittimi" e "naturali". D'ora in poi esisterà solo il termine "figlio" e diritti uguali per tutti. Una conquista visto che in Italia un bambino su quattro non è figlio di coppie sposate. Cosa cambia La modifica più importante riguarda l'eredità perché, in termini di parentela, la legge esclude qualsiasi possibilità di fare differenze tra figli sulla base dello status giuridico dei genitori e al contrario introduce il principio dell'unificazione dello stato di figlio. La dicitura "potestà genitoriale" non ci sarà più e lascerà il posto a "responsabilità genitoriale" in modo da rendere effettivo questo principio. I vecchi articoli del codice civile verranno modificati soprattutto sulla base delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che hanno messo in evidenza la necessità di ascoltare i minori per evitare che vengano violati due principi fondamentali, come quello del contraddittorio e del giusto processo. Ma le modifiche riguardano anche il codice penale, quello di procedura civile e penale e le leggi speciali in materia di filiazione.