Moby: tutti i profitti del mio ristorante vegano donati agli animali

Lo scorso autunno Moby ha aperto un nuovo ristorante a Los Angeles, città in cui si è trasferito da qualche anno lasciando la sua città di origine, New York. Little Pine, questo il nome del locale, si trova a Silver Lake, quartiere ad est di Hollywood, ed è un vegan bio bistrot: ristorante cento per cento vegano in cui vengono serviti piatti che nascono dalla commistione tra la cucina mediterranea, quella preferita dallo stesso Moby, e la cucina californiana - di recente ideazione e basata sulla freschezza degli ingredienti e la leggerezza dei condimenti, non è poi così distante da quella mediterranea.

The food at Little Pine is, of course, why the restaurant exists. I don’t eat non-organic and non-vegan food at home, so i don’t know why i’d serve anything other than organic and vegan food in my restaurant.

L’apertura del Little Pine non è mai stata concepita come sforzo imprenditoriale tradizionale. Qui voglio rappresentare il veganismo come vero movimento e contribuire a sostenere le associazioni animaliste, che svolgono un lavoro importantissimo.