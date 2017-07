Nel mondo degli afrodisiaci

Le prime testimonianze scritte dell'uso di afrodisiaci si trovano nella scrittura a caratteri cuneiformi dei Sumeri, negli antichi papiri egizi e nelle incisioni su osso degli antichi oracoli cinesi. Bevande inebrianti sono conosciute e adoperate in tutto il mondo. Nei maggiori erbari dell'antichità sono contenute numerose indicazioni sulle qualità afrodisiache di certe piante, molte sono usate anche oggi con il medesimo scopo sebbene nel corso dei secoli la dottrina cristiana ne ha condannato l'uso. Al contrario, nel mondo islamico l'uso degli afrodisiaci anticamente onorati, quali la canapa, l'oppio e la pianta dello stramonio non è stato cancellato dal processo di islamizzazione. In Oriente si sono conservate fino ai giorni nostri numerose di queste ricette per il successo sessuale: l'hashish, ricavato dalla resina della pianta della canapa, è l'afrodisiaco principale nel subcontinente indiano, mentre la canapa indiana ha assunto in tutto il mondo il connotato di piacevole sostanza inebriante e stimolante afrodisiaco. Universalmente diffuso... Universalmente diffuso è anche l'uso dello stramonio già adoperato in America: nell'antico Messico gli abitanti usavano molte piante dall'effetto psichedelico durante le loro cerimonie religiose e anche come afrodisiaci. Ancora oggi gli indiani pellerossa conoscono i segreti poteri delle loro piante sacre, quali peyote, teonacatl, oloiuqui, convolvolo e stramonio. In molte fonti risalenti all'era coloniale vengono descritte le proprietà afrodisiache di piante americane, alcune di esse come la damiana, la muira-puama e la vaniglia vengono oggi lavorate per farne pillole afrodisiache. L'afrodisiaco di origine vegetale più conosciuto è senz'altro la corteccia dell'albero di yohimbè. Questa viene lavorata secondo antiche ricette tradizionali in tutta l'Africa occidentale per la preparazione di una bevanda che accresce la potenza sessuale.

Sonia Tarantola