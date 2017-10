Nostalgia Mehari, sarà elettrica. Ecco com’era quella originale

Spiaggina, sbarazzina, se vogliamo anticipatrice di molti concetti ecologici oggi ritrovati e ripercorsi, leggerezza, riciclabilità, downsizing. La Citroen Mehari, introdotta nel 1968, è stata una vettura iconica, costruita sulla base della mitica Dyane con una carrozzeria di termoplastica (Abs) e ingegnerizzata per poter essere addirittura paracadutata dall’esercito francese. Pesava solo 475 kg. I suoi acquirenti erano un pubblico vario e variopinto. Veniva usata dai contadini nei campi, dai ricchi vacanzieri come dune buggy, dai giovani in città alle prime armi. È divenuta un simbolo generazionale con le sue capacità tout terrain, la sua aria impertinente, la potenza ridottissima (come i consumi) di 30 CV e la semplicità di manutenzione tradottasi in straordinaria longevità. Citroen ne costruì 150.000 unità tra il 1968 e il 1987, e non sono poche quelle che circolano ancora oggi in tutto il mondo.

Il ritorno della Mehari

La Citroen E-Mehari: batterie, propulsione, prestazioni

La carrozzeria è (di nuovo) in plastica termoformata