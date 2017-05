Gli oli essenziali per i massaggi: i più usati, i più efficaci, quali virtù hanno

Scegliere i giusti oli essenziali per fare un massaggio può essere fondamentale: non si tratta solo di una questione di “profumo buono” o di gusti: ogni olio ha infatti precise caratteristiche olfattive, che possono aumentare il benessere, e cosmetiche, per tonificare o nutrire la pelle. Ad esempio, se ci regaliamo un massaggio rilassante, è bene scegliere un olio essenziale distensivo e rasserenante, ma non solo: possiamo unire l'utile e il dilettevole con un olio con specifiche proprietà cosmetologiche, in modo da approfittare della sua funzione elasticizzante, o antietà, o idratante. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Prima del massaggio con gli oli essenziali: da sapere

Cos'è l'aromacologia

Qualità cosmetiche degli oli essenziali

Facciamo un test

Massaggi con gli oli essenziali: le finalità

Via le tensioni: gli oli essenziali rilassanti ed equilibranti

Rosa

Vaniglia

Ylang-ylang

Rosmarino

Lavanda

Camomilla

Limone

Sandalo

Come ritrovare energia e tono: gli oli essenziali euforizzanti

Arancio amaro o bergamotto

Eucalipto:

Menta piperita

Tea Tree