Il Parlamento Ue chiede lo stop delle trivelle nell’Artico

Il Parlamento Europeo, con una risoluzione votata questa settimana, chiede norme per salvaguardare il delicato ecosistema dell’Artico e vuole introdurre il divieto di estrazione di petrolio e gas naturale per mantenere l’area come zona di cooperazione a bassa tensione. La risoluzione, votata a larga maggioranza - 483 voti in favore, 100 contrari e 37 astensioni - non è vincolante.

Il riscaldamento globale sta sciogliendo il Polo Nord, scopri perchè la questione è così seria ➡ https://t.co/HNg2evAkjR pic.twitter.com/LuLd1F0Q3p — Parlamento europeo (@Europarl_IT) 15 marzo 2017

Stop alle trivellazioni

I problemi ambientali e i conflitti economici dell’Artico

L’importanza geopolitica dell’Artico