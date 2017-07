Pronto il piano per la mobilità a idrogeno in Italia

Un'Italia in cui circoleranno veicoli a idrogeno non sembra più così lontana. È pronto infatti il Piano nazionale per la mobilità a idrogeno, preparato su incarico del Governo e del ministero per lo Sviluppo economico, da MH2IT (Mobilità Idrogeno Italia), comitato che riunisce i principali soggetti del settore, dalle associazioni agli enti locali, dalle aziende alle università. Il documento, anticipato a Catania il luglio scorso durante il convegno "Smart&Slow: la visione della mobilità del futuro" da Alberto Dossi, presidente MH2IT e Gruppo Sapio, sarà presentato in Commissione europea entro novembre, come previsto dalla direttiva sullo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi 2014/94/Ue che ha tra i vincoli, appunto, la regolamentazione tecnica e finanziaria per lo sviluppo di una rete sufficiente di infrastrutture di rifornimento a idrogeno entro il 2025.