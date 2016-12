Come avere piedi perfetti con i rimedi naturali e la riflessologia plantare

Il mantenimento dei piedi sani è la base per avere una bella postura, una schiena dritta e non dolorante, un'andatura elegante e un passo deciso. Ogni estate è il banco di prova per le tendiniti da infradito, le vesciche da sandalo per un piede esposto a verruche e taglietti una volta privo dei sandali. E poi ci sono gli inestetismi, come i calli spesso tagliuzzati con forbicine inopportune in un tentativo di pedicure fai da te. Oppure le micosi ungueali spesso coperte con unghie finte e smalti aggressivi per non mostrare le macchiette giallastre. La medicina naturale si dedica molto ai piedi, infatti non esiste forma di massaggio che non se ne prenda cura, fino alla dedizione assoluta della riflessologia plantare, un massaggio armonioso e curativo che unisce la manualità alla medicina tradizionale cinese e allo studio dell'agopuntura. I piedi sono una mappa, non diversa da quella delle nostre mani, che parla molto di noi. Dunque impariamo a prendercene cura.

Rimedi naturali per prendersi cura dei piedi

Impacchi per i calli

Vesciche

Riflessologia plantare