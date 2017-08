Ora le piste ciclabili si fanno anche in autostrada

Chissà se inaugurerà una moda. Ultimamente si è parlato di creare delle "autostrade" per biciclette come accaduto a Londra ma in Corea del Sud hanno deciso di farne una proprio in mezzo a un'autostrada. Il percorso di circa trenta kilometri collega la metropoli di Daejeon (la quinta più grande dello Stato) con Sejong, città nata per ospitare alcune strutture governative. Sejong prende il nome dal re Sejong il Grande, l'inventore dell'alfabeto coreano. Questa città ambisce a divenire un modello di sostenibilità in Asia (come spiega il documento in inglese Sejong, Asia's Green metropolis of the future) e la pista ciclabile autostradale può sicuramente annoverarsi come uno dei tasselli che portano alla realizzazione di questo progetto. Infatti la superstrada per le due ruote è coperta da tanti pannelli fotovoltaici che contribuiscono a produrre energia in maniera sostenibile. Il tetto di pannelli solari aiuta i ciclisti anche in caso di pioggia. Nel video è possibile osservare la pista coi pannelli solari dall'alto, grazie alle riprese effettuate da un drone. Su Facebook è stato pubblicato un altro video in cui si vede com'è la superstrada per biciclette sotto i pannelli.