Polli e uova alla diossina in Belgio. Cosa è successo nel 1999

In pratica, abbiamo mangiato insalata di pollo condita con olio di macchina usato. L’hanno chiamato ‘Dioxin affair’, lo scandalo diossina scoppiato in Belgio nel 1999. È stato un orribile allarme sanitario nonché un caso politico in Belgio che ha avuto ripercussioni roboanti in tutta Europa, dall'Inghilterra all'Italia. Decine di ricerche scientifiche sono state pubblicate sul caso, come Dioxins in Belgian feed and food: chickens and eggs e The Belgian PCB/dioxin incident: analysis of the food chain contamination and health risk evaluation, e le conseguenze commerciali e industriali risuonano ancora.

Gli allevamenti intensivi: polli, uova e prosciutti alla diossina

Il primo grande scandalo alimentare europeo è del 1999. Polli, uova e prosciutti alla diossina

Mangiare escrementi, un editoriale di Udo Pollmer

L’industria alimentare trasmette la pressione dei prezzi ai suoi fornitori, vale a dire agli agricoltori. Questi cercano di ammortizzare le riduzioni dei profitti attraverso risparmi con gli animali. Sicché su questi si scarica tutta la brutalità del mercato. La qualità di vita delle povere bestie è ormai subordinata alla redditività. In stalle anguste, ambienti privi di stimolo alcuno, gli animali sono costretti a rinunciare ai loro comportamenti innati: i maiali non possono più scavare né le galline razzolare. Il mangime rappresenta la voce più importante nei calcoli dell’allevatore. È indispensabile essere creativi nella scelta delle materie prime. È su questa strada che le mangiatoie degli agricoltori belgi hanno cominciato a riempirsi di diossina. Non mancano gli indizi che fanno pensare che, oltre che con oli esausti, il bestiame sia stato nutrito con grassi prelevati dalle vasche di sgrassaggio della rete fognaria o con il calcio residuo della depurazione di gas di combustione delle ciminiere delle fabbriche: come “farina da covata” pare che stimoli lo sviluppo dei gusci delle uova. E c’è chi riferisce dell’utilizzo dei grassi che inondavano le strade in occasione di un incendio di magazzini. Neanche molto tempo fa i bovini venivano nutriti anche con sterco di gallina. Gli escrementi sono ricchi di urea che la microflora nel rumine degli animali trasforma in preziose proteine. Oggi questo genere di alimentazione è vietato. Ma il motivo non è dato tanto dalla “perversione” della misura di riciclaggio quanto dai problemi dei residui che sorgono dalla somministrazione di cibo impregnato di farmaci. Dopo il divieto dello sterco di gallina gli allevatori fecero ricorso ad altri generi di feci. Ancora nel 1980 nelle nostre riviste scientifiche si potevano leggere perizie del seguente tenore: “Valutazione dell’uso dei solidi del liquame di maiale per l’ingrasso dei bovini e qualità della carne”. Sicché un bel giorno il legislatore dovette disporre il bando di ogni genere di escrementi dalle mangiatoie degli animali. Ma ciò riuscì solo in parte. Con grande sconcerto, qualche mese fa l’opinione pubblica tedesca è venuta a sapere che, nonostante i divieti, le bestie vengono nutrite addirittura con i fanghi delle acque di fogna. L’azienda in questione era in possesso di una autorizzazione speciale. Da quindici anni a questa parte, da quando sono state scritte queste pagine, certamente molte cose sono state corrette. Ma gli allevamenti intensivi ci sono ancora. Molti metodi che parrebbero intollerabili sono ancora in uso.

Incidenti sulla diossina nel cibo possono continuare ad accadere