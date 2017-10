Il prezzo del fotovoltaico continua a scendere. Il solare sempre più competitivo

Rendere le energie rinnovabili sempre più competitive sul mercato. È quello che sta succedendo al fotovoltaico, ad esempio, il cui prezzo continua a scendere, raggiungendo i minimi storici in nazioni come Cina e Germania. Secondo le stime dell'ultimo rapporto di Irena (Agenzia internazionale per le energie rinnovabili) “The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025”, il costo medio del fotovoltaico potrebbe scendere del 59 per cento entro tale data.

In Cina i costi minori

Dal 2009 il costo del fotovoltaico giù dell'80 per cento

Immagine di copertina via Armend Nimani/ Getty