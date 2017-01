L’Italia dovrà raddoppiare le rinnovabili se vuole rispettare l’accordo di Parigi

L’Italia dovrà definire una nuova Strategia Energetica Nazionale, se vuole rispettare gli impegni presi a New York. È quanto emerge dall'ultimo rapporto elaborato da Fondazione Sviluppo Sostenibile “Climate Report”, che ha analizzato le implicazioni e i futuri impegni a livello internazionale e nazionale da rispettare per restare sotto i 2°C e puntare a 1,5°C. “L’attuazione dell’accordo di Parigi obbliga ad una svolta delle politiche climatiche, a tutti i livelli, compreso anche quello nazionale”, ha dichiarato Edo Ronchi, presidente della Fondazione. “Prima si parte, prendendo atto realmente del nuovo obiettivo, prima si possono cogliere le opportunità di nuovi investimenti, di nuova occupazione, di sviluppo di una green economy richiesti e promossi dalle più incisive misure climatiche dell'accordo”. Per l'Italia l'impegno dovrà essere maggiore perché, come spiega il rapporto, le emissioni di CO2 sono aumentate per la prima volta dopo anni di riduzione, a fronte di un aumento dei consumi e ad uno stop alla crescita delle rinnovabili.

285 miliardi di dollari di investimenti nelle rinnovabili nel mondo

Come rispettare gli impegni