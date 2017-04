Pulci e zecche, con il caldo è allarme rosso per cani e gatti

Con le stagioni sempre più calde e umide pulci e zecche sono diventate, purtroppo, ospiti indesiderati per la maggior parte dei nostri animali domestici. Che vivano in casa o in giardino, che frequentino le aree cani o le esposizioni di bellezza, o che semplicemente vadano in giro per le strade metropolitane, la possibilità che possano entrare in contatto con questi noiosi – e pericolosi – parassiti esterni si fa sempre più concreta. Recenti studi hanno dimostrato che le infestazioni sugli animali di questi parassiti sono aumentate in modo esponenziale. E, purtroppo, non tengono più conto delle stagioni. Pulci e zecche, infatti, possiamo ritrovarle sui nostri animali domestici anche in autunno/inverno, complice il clima sempre più caldo. Non solo, le infestazioni di questi animali sono riscontrabili anche in casa. E, una volta che i parassiti hanno preso possesso delle pareti domestiche, eliminarli definitivamente diventa molto difficile.

Pulci e zecche: un pericolo costante

Un repellente fatto in casa, naturale

La camomilla