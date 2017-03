RED CHESTNUT (Ippocastano rosso )

Parole chiave: Eccessiva paura e preoccupazione per gli altri. Descrizione di Bach: Per quelli che non possono impedirsi di essere ansiosi per gli altri. Arrivano spesso a cessare di preoccuparsi per loro stessi, ma si rendono molto infelici, perché spesso provano un'ansia anticipata per qualche avversità che possa colpire coloro che amano. Stato d'animo: Il carattere Red Chestnut è sempre ansioso per le persone che gli stanno a cuore: la madre che non prende sonno finché la figlia non è rientrata in casa; la nonna che sta in pensiero da quando il nipote è partito con gli amici per il mare; la moglie che immagina terribili incidenti stradali se il marito ritarda di dieci minuti. Il tipo Red Chestnut coltiva sentimenti continui di apprensione, enfatizza in modo esagerato quel senso di premura che dovrebbe rimanere confinato in un ambito normale. Il tipo Red Chestnut ritiene che voler bene a qualcuno significhi necessariamente proiettare su di lui tutti i propri pensieri. Crede che amare voglia dire essere preoccupati. Coltiva segretamente la convinzione secondo la quale non provare forte ansietà per le persone dimostri disinteresse. La personalità Red Chestnut non si ferma qui. Oltre a provare angoscia per gli altri quando sono assenti, fa di tutto per evitare che si allontanino, che intraprendano delle attività. Si comporta cioè in modo tendenzialmente repressivo, nonostante la buona fede e le migliori intenzioni. I genitori Red Chestnut possono ostacolare anche in modo grave le esperienze dei figli esercitando una pressione psicologica che, di fatto, limita la loro libertà nello sviluppo della personalità. In realtà l'amore Red Chestnut è un amore deformato, pervertito. I pensieri negativi e l'ansia irradiata dai tipi Red Chestnut si ripercuotono poi sfavorevolmente su di essi, in quanto la sensazione di soffocamento e il fastidio che possono procurare alle persone per le quali si preoccupano è tale per cui spesso queste ultime si allontanano, o le frequentano il minimo indispensabile. Frasi tipiche : "Sono sempre in pensiero per i miei figli, temo che gli possa succedere qualche cosa". "Se mio marito non mi chiama dall'ufficio alla solita ora, comincio subito a preoccuparmi". "Quando i miei genitori devono fare un viaggio, sono in ansia per loro fino a quando mi telefonano, una volta giunti a destinazione".